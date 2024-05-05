В Министерстве обороны запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В Украине запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военных
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Детали
Отмечается, что на платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Какая информация доступна
Как отмечают в Минобороны, на платформе можно получить информацию о:
- порядке начисления и выплаты денежного довольствия;
- единовременной денежной помощи при установлении инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
- других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.
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Напомним
12 апреля Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.
Источник: Минфин
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