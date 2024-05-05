Инвестиции в криптпроекты достигли $2,49 млрд в I квартале 2024 года

Криптовалютные проекты привлекли $2,49 млрд инвестиций в I квартале 2024 года. Об этом идет речь в отчете Galaxy Research, пишет incrypted.

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Инвестиции в криптпроекты

По данным экспертов, в период с января по март 2024 года инвесторы заключили 603 соглашения в секторе криптовалют. Общее количество сделок в этом сегменте выросло на 68% по сравнению с предыдущим кварталом, а объем финансирования увеличился на 29%.

«Это первый рост как объема капитала, так и количества сделок за последние три квартала. Оно может указывать на то, что четвертый квартал 2023 был дном рынка. Дальнейшее увеличение показателей подтвердит эту версию», — заявили аналитики.

Согласно Galaxy Research, на инвестиционную динамику в I квартале 2024 года повлияло несколько факторов: запуск спотовых биткоинов-ETF в США, появление модульных блокчейнов и решений второго уровня для Ethereum, распространение рестейкингового механизма.

Кроме того, на рост притока инвестиций повлиял ряд макроэкономических факторов. Напомним, в феврале и марте 2024 года ФРС оставила процентную ставку без изменений, после чего биткоин пробил $67 000.

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Между тем, в отчете говорится об ослаблении корреляции между курсом биткоина и венчурными инвестициями в криптпроекты. Объем привлеченного капитала все еще уступает уровню 2021 и 2022 годов, когда первая криптовалюта торговалась выше $60 000.

По данным экспертов, примерно 80% капитала было направлено в стартапы на ранней стадии. Значительное количество средств привлекли проекты в секторе инфраструктуры, Web3 и невзаимозаменяемых токенов (NFT), кредитования и торговли, децентрализованного финансирования (DeFi) и L2.

С региональной точки зрения на крипторынке доминировали Соединенные Штаты. Согласно отчету, американские стартапы участвовали в 37,3% всех сделок и получили 42,9% капитала.

На втором месте оказался Сингапур с 10,8% общего количества сделок. Также в топ-5 стран с самым большим объемом привлеченных средств вошли Великобритания, Швейцария и Гонконг.

В Galaxy Digital отметили, что условия сбора средств остаются сложными. Наибольшее давление на отрасль оказывают макроэкономические факторы и неопределенность регулирования, считают эксперты.