Минфин - Курсы валют Украины

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5 мая 2024, 12:12 Читати українською

Украина рассчитывает в этом году на $38 миллиардов международной помощи — Пышный

Украина выполнила все взятые на себя обязательства по программе МВФ и рассчитывает на то, что наши международные партнеры придерживаются данных нам заверений в финансовой поддержке на этот год на общую сумму в $38 млрд. Об этом написал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Украина выполнила все взятые на себя обязательства по программе МВФ и рассчитывает на то, что наши международные партнеры придерживаются данных нам заверений в финансовой поддержке на этот год на общую сумму в $38 млрд.
Фото:glavcom.ua

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Международная помощь

Украина за время полномасштабного вторжения получила очень мощную, масштабную, консолидированную финансовую поддержку. 2022 принес нам $32 млрд финансовой помощи, 2023 принес $43 млрд международной финансовой помощи. Эта война повлекла за собой потерю трети экономики, разрушения составляют сегодня сотен миллиардов. Это спровоцировало колоссальную потребность в финансировании бюджета, которая не может быть покрыта за счет раненой украинской экономики. Международный консолидированный финансовый ответ — это то, на что мы рассчитываем", — подчеркнул Пышный.

Он напомнил, что в течение двух лет Украина получала бесперебойное поступление средств. Конкретно полный размер обещанного и ритмичность поступлений является залогом удержания экономики. У нашей страны есть заверения в поддержке, которые объединяются в программу с Международным валютным фондом. По этой программе мы уже прошли три успешных просмотра и скоро состоится четвертый. Успешное прохождение этих пересмотров, выполнение «структурных маяков» от МВФ позволяет нам надеяться на продолжение международной финансовой поддержки, подчеркнул Пышный.

«Базовый сценарий Национального банка определяет, что этот год принесет нам финансирование именно на ту сумму, на которую мы рассчитываем, — около $38 млрд», — отметил глава Нацбанка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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bonv
bonv
5 мая 2024, 12:42
#
Дерибан або корупція — більша проблема зе-влади ніж російська агресія.
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0
bonv
bonv
5 мая 2024, 12:43
#
Спочатку обіцяють просто перестати стріляти, а потім розказують про втрату економіки/території країни та погіршення життя українців. І дайте грошей бо ви обіцяли… То гірше ж точно не буде? ©
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bonv
bonv
5 мая 2024, 12:52
#
Схоже, західним інвесторам та кредиторам набридло давати відстрочку економіці Україні у зв’язку із війною: Київ можуть змусити платити відсоток за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року.
Про це пише The Wall Street Journal. За даними ЗМІ, на Україну планують натиснути щодо цього питання групи BlackRock BLK та Pimco (одні з найбільших інвестиційних компаній у США).
Йдеться про інвесторів, що володіють приблизно п’ятою частиною непогашених єврооблігацій України (орієнтовно на суму 20 мільярдів доларів). Нещодавно ця група сформувала комітет і найняла юристів з Weil Gotshal & Manges та банкірів з PJT Partners PJT для ведення переговорів щодо сплати відсотків.
Головна мета: щоб Київ, який щойно отримав близько 60 мільярдів доларів допомоги від США, відновив виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.
«Без угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні, що заплямує її репутацію серед інвесторів і ускладнить можливість отримання нових запозичень», — стверджує The Wall Street Journal.
Представники Міжнародного валютного фонду та деякі члени групи власників облігацій обговорили цю тему у квітні, під час зустрічі у Вашингтоні. Тоді зазначалося, що загальний обсяг списання боргу з приватного сектору може виявитися більшим, ніж зараз показують ринки облігацій, зазначає видання.
За даними AdvantageData, українські облігації торгуються на рівні від 25 до 35 центів за долар, що означає втрати в розмірі 15 мільярдів доларів.
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bonv
bonv
5 мая 2024, 12:53
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ЗМІ нагадує, що коли власники облігацій погодилися на «дворічні боргові канікули» у 2022 році, існувала думка, що війна може швидко закінчитися.
Тепер власники облігацій сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів США у вигляді щорічних відсоткових платежів після того, як вони погодяться на списання боргу, стверджує WSJ.
«Вони дали зрозуміти, що можуть погодитися на подальше списання боргу пізніше. Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини боргу», — пише видання.
Зазначається, що МВФ і ще кілька країн G-7 допоки не підтримують цю ідею. Водночас вони припускають, що можуть підтримати інвесторів, якщо ті вимагатимуть менших відсоткових виплат від України в період до 2027 року — за ставками, нижчими за ринкові.
«Дехто вважає, що Україна не захоче відновлювати нормальний графік погашення боргу до 2027 року… Якщо угода буде досягнута, вона може бути фінансово вигідною для інвесторів, які купили українські облігації за вигідними цінами», — резюмує WSJ.
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Vadim531
Vadim531
5 мая 2024, 14:05
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Чем быстрее подпишут перемирие, или называйте это как хотите, тем скорее закончится потеря территорией что наблюдаем сейчас и смерти наших солдат. Нравится это кому то или нет, а Украина не в силах победить и никакие липовые санкции как показала практика тут не помогли, про оружие вобще промолчу. Через год все болт начнут ложить на международную фин помощь для нас если война будет продолжаться!
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bonv
bonv
5 мая 2024, 14:14
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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський впевнений, що Китай може змусити Путіна закінчити війну в Україні.
Таку думку польський дипломат висловив в інтерв'ю BBC World, передає RMF 24.
На його думку, війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що «ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти».
Сікорський вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, бо Путіну ще може знадобитися час, щоб це зрозуміти.
«Немає браку потенційних посередників — Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори», — наголосив Сікорський.
Він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні, підкресливши, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.
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