Украина рассчитывает в этом году на $38 миллиардов международной помощи — Пышный

Украина выполнила все взятые на себя обязательства по программе МВФ и рассчитывает на то, что наши международные партнеры придерживаются данных нам заверений в финансовой поддержке на этот год на общую сумму в $38 млрд. Об этом написал глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Международная помощь

Украина за время полномасштабного вторжения получила очень мощную, масштабную, консолидированную финансовую поддержку. 2022 принес нам $32 млрд финансовой помощи, 2023 принес $43 млрд международной финансовой помощи. Эта война повлекла за собой потерю трети экономики, разрушения составляют сегодня сотен миллиардов. Это спровоцировало колоссальную потребность в финансировании бюджета, которая не может быть покрыта за счет раненой украинской экономики. Международный консолидированный финансовый ответ — это то, на что мы рассчитываем", — подчеркнул Пышный.

Он напомнил, что в течение двух лет Украина получала бесперебойное поступление средств. Конкретно полный размер обещанного и ритмичность поступлений является залогом удержания экономики. У нашей страны есть заверения в поддержке, которые объединяются в программу с Международным валютным фондом. По этой программе мы уже прошли три успешных просмотра и скоро состоится четвертый. Успешное прохождение этих пересмотров, выполнение «структурных маяков» от МВФ позволяет нам надеяться на продолжение международной финансовой поддержки, подчеркнул Пышный.

«Базовый сценарий Национального банка определяет, что этот год принесет нам финансирование именно на ту сумму, на которую мы рассчитываем, — около $38 млрд», — отметил глава Нацбанка.