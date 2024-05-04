Цены на какао на мировом рынке упали за неделю почти на рекордные за 65 лет 28%

Цены на какао с понедельника по пятницу упали почти на 28%, приблизившись к рекордному падению котировок на этот продукт с 1959 года, сообщил Bloomberg.

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Как изменились цены

Фьючерсы на какао две недели назад подскочили до исторического максимума в $12 000 за тонну на фоне дефицита поставок из-за продолжающихся третий год подряд плохих урожаев в Западной Африке. Но с тех пор цены обрушились на 40%.

В пятницу, 3 мая, какао дешевело на торгах в Нью-Йорке до $6990 за тонну, теряя 7,6%. По состоянию на 16:30 3 мая тонна какао стоила $7747. На лондонской ICE тонна какао с поставкой 24 июля торговалась к этому времени по цене $7770 за тонну.

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Bloomberg объясняет резкое падение котировок кризисом ликвидности. Покупка большего количества какао требует от трейдеров хеджирования своих покупок на фьючерсном рынке. При этом высокая волатильность означает, что им придется вкладывать больше денег для покрытия маржинальных требований. Это побуждает их закрывать позиции. В результате количество непогашенных контрактов на какао в Нью-Йорке упало до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

«Важно подчеркнуть, что спад цен на какао является прежде всего результатом торговых маневров, а не перестройкой фундаментальных показателей рынка», — отметили аналитики подразделения BMI Fitch Solutions. Они подчеркнули, что ожидают сохранения волатильности.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщил, что Гана снизила прогноз производства какао на текущий сезон на 24% из-за контрабанды и неблагоприятных погодных условий. Производство в стране может упасть до минимума за 14 лет, отмечало агентство. По словам исполнительного директора Совета по какао Ганы Джозефа Боахена Айду, в сезоне 2023/2024 годов, который закончится в сентябре, ожидается производство 650 000−700 000 т бобов, тогда как ранее прогнозировалось 850 000 т.