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1 мая 2024, 10:47 Читати українською

Цены на какао-бобы рухнули на 26% за два дня

Котировки фьючерсов на какао-бобы упали на четверть за последние два дня торгов после рекордного ралли с начала года, пишет Bloomberg.

Котировки фьючерсов на какао-бобы упали на четверть за последние два дня торгов после рекордного ралли с начала года, пишет Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахТорги на биржеФьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов во вторник дешевеют на 13% после обвала на 16% в понедельник.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Торги на бирже

Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов во вторник дешевеют на 13% после обвала на 16% в понедельник. Контракт торгуется на уровне $7,756 тыс. за тонну, тогда как в конце марта котировки превышали $10 тыс. за тонну.

Аналитики отмечают, что опасения рынка по поводу урожая в Западной Африке несколько снизились после дождей в регионе. На Гану, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерию приходится около 75% мирового производства какао.

Читайте: Цены на какао-бобы выросли до рекорда и превысили $10 тысяч за тонну

Кроме того, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), инвесторы сократили объем «длинных» позиций в какао на 3,3 тыс., до 30,4 тыс. на неделе, завершившейся 23 апреля. Это минимальный объем за 14 месяцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 мая 2024, 11:31
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ФРС ставка США вот что влияет… 21−00 всё решит…
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 мая 2024, 12:44
#
В данном случае это отдельный товар который вдруг оказался в дефиците .

а что там в 21−00 сегодня ?

пока рынок падает .
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