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4 мая 2024, 11:47 Читати українською

Крупнейший морской перевозчик мира решил ликвидировать российский бизнес

Датская логистическая компания A.P. Moller-Maersk Group возобновила процедуру ликвидации своей российской дочерней компании ООО «Маэрск». Об этом пишет российское издание РБК.

Датская логистическая компания A.
Фото:usm.media

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Что известно

В 2022 году после начала российского вторжения в Украину и введения санкций, Maersk объявила о прекращении бизнеса в рф. За минувшие два года компания прекратила принимать грузы в портах россии и продала группе компаний «Дело» долю в портовом холдинге Global Ports, склады в санкт-петербурге и новороссийске и более 800 рефрижераторных контейнеров компании «Полярная звезда».

В тот же год Maersk начала процедуру ликвидации своих дочерних компаний — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». Обе компании прекратили процедуры ликвидации в 2023 году и возобновили работу.

В отчетах российских дочерних компаний за прошлый год говорится, что они не вели операционную деятельность и не получали выручку, а услуги «Маэрск Солюшнс» могут оказаться невостребованными из-за вводимых санкций. Там отметили, что российские организации при выборе поставщиков будут определяться в пользу «дружественных стран».

A.P. Moller-Maersk Group — один из крупнейших в мире игроков в сфере контейнерных перевозок. Компания занимает около 15% общего рынка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
4 мая 2024, 11:54
#
Приємно чути.
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
4 мая 2024, 12:35
#
Тепер будуть працювати неофіційно.
Ніколи не повірю що бджоли проти меду
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