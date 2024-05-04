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4 мая 2024, 11:04 Читати українською

Finance.ua вместе с SAGA Development предлагает инвесторам застраховать жилье

В наше время могут возникнуть разные ситуации, которые могут повредить жилье, и это связано не только с обычными рисками, такими как потопы или кражи. Finance.ua совместно с SAGA Development хочет оградить от непредвиденных расходов. Наличие полиса страхования имущества поможет избежать серьезных финансовых потерь в непредсказуемой ситуации.

В наше время могут возникнуть разные ситуации, которые могут повредить жилье, и это связано не только с обычными рисками, такими как потопы или кражи.

Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:

  • Военные риски. Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов, кроме ядерного, биологического, химического оружия.

  • Разбитое стекло. Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных действий.

  • Бытовые риски. Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в обиходе, и поражения водой.

  • Противоправные действия. Преступные действия в целях кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.

  • Стихийные бедствия. Возмещение ущерба, вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.

  • Непреднамеренный вред. Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.

Какие преимущества страхования

Преимущества оформления страхования жилья от последствий военных действий на Finance.ua:

  • Онлайн оформление без осмотра квартиры страховой компанией
  • Недвижимость можно застраховать полностью удаленно
  • Оформление полиса из-за границы и из Украины
  • Оплата частями от Monobank и ПриватБанк
  • Доступная стоимость полиса — от 1351 грн/год
  • Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество
  • Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125000 грн до 2 мл грн.

Условия

Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.

По промокоду «SAGA» вы получите 5% скидку на страхование жилья.

Застрахуйте свою квартиру онлайн от всех рисков

Источник: Минфин
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