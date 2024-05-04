Finance.ua вместе с SAGA Development предлагает инвесторам застраховать жилье

В наше время могут возникнуть разные ситуации, которые могут повредить жилье, и это связано не только с обычными рисками, такими как потопы или кражи. Finance.ua совместно с SAGA Development хочет оградить от непредвиденных расходов. Наличие полиса страхования имущества поможет избежать серьезных финансовых потерь в непредсказуемой ситуации.

Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:

Военные риски. Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов, кроме ядерного, биологического, химического оружия.

Разбитое стекло. Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных действий.

Бытовые риски. Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в обиходе, и поражения водой.

Противоправные действия. Преступные действия в целях кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.

Стихийные бедствия. Возмещение ущерба, вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.

Непреднамеренный вред. Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.

Какие преимущества страхования

Преимущества оформления страхования жилья от последствий военных действий на Finance.ua:

Онлайн оформление без осмотра квартиры страховой компанией

Недвижимость можно застраховать полностью удаленно

Оформление полиса из-за границы и из Украины

Оплата частями от Monobank и ПриватБанк

Доступная стоимость полиса — от 1351 грн/год

Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество

Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125000 грн до 2 мл грн.

Условия

Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.

По промокоду «SAGA» вы получите 5% скидку на страхование жилья.