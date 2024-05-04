В наше время могут возникнуть разные ситуации, которые могут повредить жилье, и это связано не только с обычными рисками, такими как потопы или кражи. Finance.ua совместно с SAGA Development хочет оградить от непредвиденных расходов. Наличие полиса страхования имущества поможет избежать серьезных финансовых потерь в непредсказуемой ситуации.
Finance.ua вместе с SAGA Development предлагает инвесторам застраховать жилье
Онлайн страхование квартиры на Finance.ua защищает ваше имущество от:
- Военные риски. Последствия падения ракет, взрывов боеприпасов, кроме ядерного, биологического, химического оружия.
-
Разбитое стекло. Повреждения окон, балконов и лоджий, включая последствия, которые могут возникнуть в результате военных действий.
-
Бытовые риски. Повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в обиходе, и поражения водой.
-
Противоправные действия. Преступные действия в целях кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой.
-
Стихийные бедствия. Возмещение ущерба, вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.
-
Непреднамеренный вред. Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.
Какие преимущества страхования
Преимущества оформления страхования жилья от последствий военных действий на Finance.ua:
- Онлайн оформление без осмотра квартиры страховой компанией
- Недвижимость можно застраховать полностью удаленно
- Оформление полиса из-за границы и из Украины
- Оплата частями от Monobank и ПриватБанк
- Доступная стоимость полиса — от 1351 грн/год
- Возможность застраховать как собственное, так и арендованное имущество
- Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125000 грн до 2 мл грн.
Условия
Оформление страхования квартиры возможно только в сданном доме, квартира должна быть с ремонтом и не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении. Полис начнет свое действие на 11 день и будет действовать 1 год.
По промокоду «SAGA» вы получите 5% скидку на страхование жилья.
Комментарии