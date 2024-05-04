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4 мая 2024, 9:36 Читати українською

С начала года крупный бизнес уплатил почти 158 млрд грн налогов

Крупные налогоплательщики в течение января-апреля 2024 уплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета. Об этом говорится в сообщении Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Крупные налогоплательщики в течение января-апреля 2024 уплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета.
Фото: depositphotos

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Пополнение госбюджета

В разрезе основных налогов в январе-апреле 2024 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:

  • налогу на прибыль в 4,8 раза или +52,6 млрд грн (поступило 66,5 млрд гривен);

  • по дивидендах, начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность +31,9 млрд грн (поступило 32,0 млрд гривен);

  • налогу на добавленную стоимость на 6,2% или +2,3 млрд грн (поступило 39,6 млрд гривен);

  • налогу на доходы физических лиц на 31,1% или +2,3 млрд грн (поступило 9,7 млрд гривен);

  • по акцизному налогу по произведенным в Украине подакцизным товарам на 28,6% или +1,8 млрд грн (поступило 8,3 млрд гривен).

Читайте: Дефицит госбюджета в марте превысил 100 млрд грн — Госказначейство

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2024 составили 13,9 млрд грн, что на 26,1% или на 2,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник: Минфин
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