$10 миллионов для украинских стартапов: Google запускает второй этап Фонда поддержки

Google при поддержке Министерства цифровой трансформации открывает дополнительный Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере $10 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Сегодня украинские стартапы могут подавать заявки на получение до $100 000 в бездолевом финансировании, а также менторской поддержки со стороны Google и поддержки продуктов.

Кроме того, стартапы могут получить дополнительные $350 000 в виде кредитов Google Cloud.

«На сегодняшний день инициатива предоставила 58 стартапам в общей сложности $5 млн в виде бесплатных грантов и практической технической поддержки для развития их бизнеса», — говорится в сообщении.

Кто может подать заявку

Чтобы подать заявку, стартапы должны иметь, по крайней мере, одно юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, а также минимально жизнеспособный продукт (MVP) с продемонстрированной бизнес-эффективностью.

Отмечается, что компании, использующие искусственный интеллект для решения социальных проблем, будут иметь приоритет.

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Учредители смогут использовать бездолевое денежное вознаграждение, чтобы продолжить рост, возобновить пострадавшие из-за войны бизнес-операции или создать основной продукт для решения новых задач.

Прием заявок продолжается до 5 июня 2024 года по ссылке.

Объявление победителей

Победители нового Фонда поддержки стартапов Google for Startups Ukraine будут объявлены поэтапно: в июне и сентябре 2024 года, а также в течение 2025 года.