«Газпром» закончил 2023 год с убытком, впервые за более чем 20 лет

Российский «Газпром» впервые за более чем 20 лет закончил прошлый год с чистым убытком, который составил почти $7 млрд. Это произошло на фоне сокращения торговли газом с Европой, которая раньше была основным рынком сбыта российского голубого топлива, пишет Reuters.

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Примечательно, что такой результат стал неожиданностью для аналитиков, ожидавших прибыли 447 млрд российских рублей ($4,8 млрд). В 2022 году компания получила чистую прибыль в 1,2 трлн рублей.

«Драматический упадок Газпрома, который после распада СССР был одной из самых мощных компаний россии», — пишет издание.

В последний раз компания фиксировала убытки в конце 90-х после того, как набралась долгов в валюте.