Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 3 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,53 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 3 мая установил официальный курс евро на уровне 42,30 грн. Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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