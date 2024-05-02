Объемы покупки валюты населением в апреле 2024 года превысили объемы ее продаж на $727,71 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Спрос населения на валюту растет: в апреле объем покупки валюты превысил продажу на $728 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В апреле население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты до $1,95 млрд, а объемы ее продаж почти не изменились — $1,28 млрд.
В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,36 млрд, а продали — на $0,3 млрд. Эти показатели также почти не изменились по сравнению с мартом.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2