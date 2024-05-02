Поддержка иены: Банк Японии мог потратить около $22,5 млрд на валютные интервенции

Банк Японии мог направить порядка 3,5 трлн иен ($22,5 млрд) на интервенции на валютном рынке 1 мая с целью поддержки курса иены, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ и прогнозы аналитиков.

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Детали

2 мая Банк Японии сообщил о сокращении объема активов на своем балансе на 4,36 трлн иен. Брокеры в среднем оценивали сокращение в 833 млрд иен.

Как сообщает Bloomberg, интервенция, скорее всего, проводилась вскоре после объявления результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США вечером 1 мая.

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«С учетом праздников в Японии и скорой публикации данных по рынку труда США, это было очень подходящее время для того, чтобы атаковать спекулянтов, — отметил экономист Meiji Yasuda Research Institute Юя Киккава. — Это сильно повлияет на рынок. Я вижу твердое намерение властей отстоять рубеж в 160 иен за доллар».

Курс доллара в паре с иеной укрепляется в ходе торгов в четверг на 0,5% и составляет 155,3 иены за $1. В ходе торгов накануне доллар падал до 153 иен.

Банк Японии не комментирует слухи об интервенциях. Официальная информация об операциях ЦБ на валютном рынке за месяц будет опубликована 31 мая, а разбивка по дням может быть обнародована только в августе или позднее.