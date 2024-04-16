Японская иена упала до минимума с 1990 года

Японская национальная валюта — иена — ослабла, что подтолкнуло доллар к самому высокому уровню по отношению к ней с 1990 года, что делает вероятным интервенцию со стороны японских монетарных властей с целью поддержать иену, пишет Reuters.

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Доллар укрепился за счет сильных экономических данных, которые сдвинули ожидаемые сроки первого снижения ставки ФРС с июня на сентябрь, а также эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем министр финансов Японии заявил, что внимательно следит за движением иены и при необходимости готов действовать.

Доллар вырос на 0,66% до 154,28 иены, самого высокого уровня с 1990 года.