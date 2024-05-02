Standard Chartered: Курс биткоина может упасть до $50 000

Аналитики Standard Chartered считают, что главной причиной снижения стоимости биткоина является отток средств из спотовых ETF на биткоин . Об этом пишет The Bloсk.

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Что оказывает влияние

Еще одним фактором, оказавшим негативное влияние на цифровое золото, стала слабая реакция финансового рынка на запуск криптовалютных ETF в Гонконге 30 апреля.

По мнению главы отделения Standard Chartered по исследованию рынка форекс и цифровых активов Джеффри Кендрика, есть риск масштабной ликвидации по позициям криптовалютных фондов.

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Среди других проблем, влияющих на падение стоимости биткоина, эксперты Standard Chartered отметили сокращение притока ликвидности в США, высокую инфляцию в стране, и низкую вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Ранее один из операторов Bitcoin.org, администратор под ником Cobra, сообщил, что власти США планируют запретить пользователям самостоятельно хранить биткоины.