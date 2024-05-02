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2 мая 2024, 12:38 Читати українською

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в этом году

Несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель. Такой прогноз сделала министр экономики Юлия Свириденко на форуме Kyiv Investment Day, передает Укринформ.

Несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель.

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Восстановление экономики

Чиновница напомнила, что после масштабного падения экономики — почти на 30% в 2022 году — в прошлом году начался рост, который составил по меньшей мере 5,3%.

«Ожидаем, что в этом году экономика продолжит восстановление — по крайней мере на 4,5−4,6%. Конечно, показатели могут быть хуже из-за ракетных обстрелов, в первую очередь украинской энергетической инфраструктуры, но наш базовый прогноз пока на уровне 4,6% «, — рассказала Свириденко.

По ее словам, обеспечить такой рост поможет прежде всего развитие отечественного ВПК. В Минэкономики подсчитали: локализация половины бюджета, выделенного на закупку вооружений, и создание совместных производств с иностранными компаниями в нашей стране обеспечат дополнительный прирост ВВП, по меньшей мере, на 3,6%.

Вторым драйвером экономического роста Свириденко назвала развитие экспорта и усовершенствование транспортных коридоров. Речь идет, в частности, о распространении действия морского коридора не только на аграрную, но и другие виды экспортной продукции, в том числе металлургическую, а также товары с высокой добавленной стоимостью.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 мая 2024, 12:57
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Держборг України у 2024 році може зрости до 94% — МВФ. До повномасштабного вторгнення рф у 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП. Гірше ж точно не буде?
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