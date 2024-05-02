Глава ФРС заявил о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил председатель американского Ц Б Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

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Что говорит Пауэлл

По его словам, в последние месяцы инфляция не демонстрировала дальнейшего прогресса в сторону замедления.

«Мы полностью привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели в 2%», — отметил он.

Глава Федеральной резервной системы оценил состояние экономики США как устойчивое. Однако он заявил, что экономические перспективы неопределенны, и Федрезерв по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

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Потребительские расходы в последние кварталы были значительными, несмотря на более высокие процентные ставки. Однако инвестиции ряда направлений бизнеса пострадали, сказал руководитель Федрезерва.

По его словам, вполне вероятно, что обретение уверенности, необходимой для того, чтобы перейти к снижению процентных ставок, займет больше времени, чем ожидалось ранее. «Я не знаю, сколько времени это займет», — добавил он.

ФРС не любит реагировать на данные за один или два месяца, но когда инфляция в течение целого квартала была выше, чем ожидалось, «мы воспринимаем это, как сигнал», сказал Пауэлл. Он заявил, что по-прежнему ожидает замедления темпов роста потребительских цен в текущем году, хотя и менее в этом уверен.

Напомним

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25−5,5% годовых. Это максимальный уровень за 23 года.

Ставка была поднята до этого диапазона в июле 2023 года и затем не менялась по итогам шести заседаний подряд.

После публикации итогов завершившегося в среду заседания, котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что это сокращение станет единственным в 2024 году.