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2 мая 2024, 9:02 Читати українською

Правительство отсрочило аграриям с прифронтовых территорий возврат кредитов

Кабмин принял решение о пролонгации государственных портфельных гарантий для кредитования фермерских хозяйств, потерявших потенциальное залоговое имущество из-за военных действий. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кабмин принял решение о пролонгации государственных портфельных гарантий для кредитования фермерских хозяйств, потерявших потенциальное залоговое имущество из-за военных действий.
Фото:depositphotos

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«Фермерские хозяйства, которые до 2022 года получили кредиты и расположены на временно оккупированных территориях или где ведутся активные боевые действия, могут отсрочить их возврат до 31 декабря 2025 года», — говорится в документе.

Заявки от фермеров для продолжения кредитования будут приниматься через Государственный аграрный реестр.

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«Это очень важное решение для аграриев, которое позволит им пролонгировать кредиты, взятые до 24 февраля 2022 года. Это будет стимулировать развитие и возобновление агросектора», — отметил первый замминистра агрополитики Высоцкий.

О начале подачи заявок на получение поддержки Минагрополитики пообещало сообщить впоследствии.

Источник: Минфин
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