Tether получила в первом квартале рекордную прибыль в $4,5 миллиарда

Компания Tether получила рекордную прибыль в $4,52 млрд в первом квартале 2024 года. Из этой суммы около $1 млрд приходится на доход от облигаций Казначейства США. Об этом сообщает пресс-служба Tether.

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Согласно опубликованному отчету, оценка портфеля этих ценных бумаг на счетах компании составляет $90 млрд. Это как инвестиции через фонды денежного рынка, так и соглашения РЕПО.

Чистый капитал составляет $11,37 млрд по состоянию на 31 марта 2024 года. Это на $4,36 млрд больше по сравнению со значением, зафиксированным в четвертом квартале 2023 года.

В первом квартале года Tether увеличила избыточные резервы на $1 млрд. Общая сумма этого фонда превышает обязательство компании на $6,3 млрд.

В отчете указано, что стейблкоин USDT, эмитентом которого является компания Tether, обеспечен денежными средствами и эквивалентами на 90%. Объем предложения актива вырос в первом квартале на $12,5 млрд.

Компания отметила в отчете стратегические инвестиции в размере $5 млрд. Это проекты в таких сферах, как ИИ, возобновляемые источники энергии, биткоин-майнинг, P2P.

Напомним

«Минфин» писал, что Tether будет замораживать USDT-адреса, связанные с подсанкционными лицами.