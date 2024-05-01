К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 мая: на межбанке доллар упал, а евро выросло
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Открытие 1 мая
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Закрытие 1 мая
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Изменения
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39,60/39,66
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39,58/39,63
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2 /3
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42,19/42,24
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42,28/42,32
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7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,90 грн. Евро покупают за 42,35 грн., а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,77−39,85, евро — 42,70−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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