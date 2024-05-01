Чистая прибыль PayPal в первом квартале увеличилась на 12%

Американская платежная система PayPal Holdings в первом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года на 12%, выручку — на 9%. Об этом свидетельствуют данные компании.

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Прибыль

Чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $888 млн по сравнению с $795 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,83 с $0,7 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,08 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $1,22 на акцию. PayPal начала использовать новую методологию расчета этого показателя и теперь, в частности, учитывает в нем расходы на выплату вознаграждений в виде акций.

Квартальная выручка компании составила $7,7 млрд против $7,04 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $7,5 млрд.

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Объем платежей

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 14%, до $403,9 млрд. Показатель без учета колебаний валютных курсов также повысился на 14%.

Число обработанных транзакций выросло на 11%, до 6,5 млрд. Число активных аккаунтов в системе PayPal за год сократилось на 1%, до 427 млн, по сравнению с предыдущим кварталом оно увеличилось на 0,4%.

Прогноз

Согласно прогнозу PayPal, в текущем квартале ее выручка повысится на 6,5−7%, прибыль в расчете на акцию составит $0,83, скорректированная прибыль — $0,87 на акцию.

По итогам всего 2024 года компания рассчитывает получить чистую прибыль в $3,65 на акцию. PayPal ожидает, что ее годовая скорректированная прибыль увеличится на 5−9%.