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5 апреля 2024, 13:58 Читати українською

PayPal расширил использование PYUSD на международные платежи

Платежная компания PayPal объявила о запуске сервиса трансграничных платежей и переводов Xoom.

Платежная компания PayPal объявила о запуске сервиса трансграничных платежей и переводов Xoom.
Фото: PayPal

Сервис доступен клиентам из США. Они смогут присылать деньги получателям примерно в 160 странах, используя стейблкоин компании PYUSD.

«Эта новая опция дает возможность пользователям Xoom из США присылать деньги друзьям и родственникам за границу без комиссии за транзакцию», — говорится в сообщении.

Компания также привела отчет Всемирного банка, согласно которому средняя стоимость перевода $200 по миру составляет чуть более 6%. В то же время PayPal стремится расширить использование своего стейблкоина.

PayPal запустила стейблкоин PYUSD в августе 2023 года. На момент написания новости актив занимает 12 строчку в рейтинге CoinGecko с капитализацией $189,79 млн. Лидеры сегмента — USDT и USDC.

Источник: Минфин
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