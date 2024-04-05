PayPal расширил использование PYUSD на международные платежи

Платежная компания PayPal объявила о запуске сервиса трансграничных платежей и переводов Xoom.

Сервис доступен клиентам из США. Они смогут присылать деньги получателям примерно в 160 странах, используя стейблкоин компании PYUSD.

«Эта новая опция дает возможность пользователям Xoom из США присылать деньги друзьям и родственникам за границу без комиссии за транзакцию», — говорится в сообщении.

Компания также привела отчет Всемирного банка, согласно которому средняя стоимость перевода $200 по миру составляет чуть более 6%. В то же время PayPal стремится расширить использование своего стейблкоина.

PayPal запустила стейблкоин PYUSD в августе 2023 года. На момент написания новости актив занимает 12 строчку в рейтинге CoinGecko с капитализацией $189,79 млн. Лидеры сегмента — USDT и USDC.