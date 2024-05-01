ПФУ профинансировал все социальные выплаты за апрель

Пенсионный фонд Украины в апреле 2024 профинансировал пенсии, жилищные субсидии и льготы, страховые выплаты на общую сумму 68,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Выплаты в апреле

На пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд грн.

На выплату жилищных субсидий и льгот направлено 5,3 млрд грн.

На страховые выплаты — 2,8 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 1,6 млрд грн.

«В апреле предоставлено 1075 тыс. услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Пенсионный фонд завершил идентификацию пенсионеров-ВПЛ. Физическую идентификацию в Украине прошли около 213 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных до начала полномасштабного вторжения.