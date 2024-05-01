В работе monobank произошел сбой. Некоторые пользователи не могут использовать функции приложения. Об этом в телеграм-канале написал один из основателей банка Олег Гороховский.
В работе monobank произошел сбой
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«Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим», — написал он.
Напомним
Как писал «Минфин» в своей статье, поломки и сбои в работе банковских сервисов чаще всего имеют две причины. Первая — внешняя атака на инфраструктуру финучреждения, вторая — внутренний технический сбой в самом банке без постороннего вмешательства.
В Украине работают оба фактора, хотя, как показал опрос «Минфина», чаще всего с начала войны включается первый внешние нападения. Как на банковский сектор, так и на регулятора — НБУ.
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Источник: Минфин
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