В работе monobank произошел сбой.

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«Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим», — написал он.

Напомним

Как писал «Минфин» в своей статье, поломки и сбои в работе банковских сервисов чаще всего имеют две причины. Первая — внешняя атака на инфраструктуру финучреждения, вторая — внутренний технический сбой в самом банке без постороннего вмешательства.

В Украине работают оба фактора, хотя, как показал опрос «Минфина», чаще всего с начала войны включается первый внешние нападения. Как на банковский сектор, так и на регулятора — НБУ.

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