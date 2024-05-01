Чжао рассказал о планах после тюрьмы, Coinbase добавила поддержку Lightning Network: что нового на рынке

В ночь на 1 мая 2024 года биткоин падал ниже отметки в $60 000. Впоследствии курс первой криптовалюты поднялся до почти $61 000, но затем откатился до $57 600. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на криптовалютном рынке составил более $432 млн за 24 часа.

Объем ликвидаций на криптобиржах превысил $432 млн.

По данным CoinGlass, за последние сутки были ликвидированы позиции 134 452 трейдеров на сумму $432,5 млн. Из них примерно $380,7 млн пришлось на лонг-позиции, более $51 млн — на шорт.

Чанпен Чжао рассказал о своих планах после отбывания тюремного срока

Бывший глава криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао поблагодарил общественность за поддержку и рассказал, чем планирует заняться после отбывания наказания.

30 апреля 2024 г. американский суд вынес вердикт по делу предпринимателя. Его приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. В прокуратуре настаивали на обязательном отправлении Чжао в исправительное учреждение, объясняя это тем, что испытательный срок якобы будет стимулировать других нарушать закон.

После оглашения приговора, бывший генеральный директор Binance опубликовал пост в социальной сети X. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его и писал Чжао письма. По словам предпринимателя, эти послания многое для него значат.

Чанпен Чжао также заявил, что намерен отбыть свое наказание и «сосредоточиться на следующей главе». Чжао хочет заняться вопросами образования. При этом бизнесмен не стал уточнять, речь идет о проектах из этой сферы или личном развитии.

Кроме этого, он заявил, что наиболее положительным моментом, связанным с его делом, является детальное изучение властями компании Binance. Успешное прохождение этой проверки открыло новые возможности для биржи, считает предприниматель.

Напомним, Чанпен Чжао покинул пост гендиректора Binance осенью 2023 года. Чжао признал себя виновным в пособничестве об отмывании средств и нарушении закона «О банковской тайне». Вскоре после завершения процесса Чжао вышел под залог в $175 млн.

Неизвестная организация контролирует 47% хешрейта сети биткоина

Майнинг биткоинов становится все более централизованным. Согласно выводам эксперта под псевдонимом Mononaut, одна из организаций хранит активы, полученные девятью крупными майнинг-пулами. Кроме того, он контролирует около 47% сети.

Данные аналитика свидетельствуют о том, что кастодиан сосредоточил у себя монеты таких пулов как F2Pool, AntPool, Binance Pool, SECPOOL, Poolin, btccom и Braiins.

Также в отчете фигурируют адреса ULTIMUSPOOL и 1THash. Кроме того, кастодиан получал вознаграждение за майнинг от компании Luxor.

Эксперт пояснил, что организация владеет ключами не менее 47 из каждых 100 добытых биткоинов.

«Аналитик Алекс Бержерон указал на высокий уровень централизации биткоин-майнинга. Он объяснил ее тем, что майнеры хотят устранить отличия в доходах, а предприятия с большим балансом берут на себя все риски отклонений», — говорится в отчете BitMEX.

Исследователи платформы подсчитали, что для безрискового существования фонд пула, контролирующий 50% хешрейта, должен содержать минимум 400 BTC.

Такой объем накоплений дает ему 95% шансов на бесперебойную работу в течение одного года. С расширением пула до 500 BTC шансы увеличиваются до 98%.

Криптобиржа Coinbase добавила поддержку Lightning Network

Криптовалютная биржа Coinbase в партнерстве с Lightspark добавила поддержку Lightning Network спустя девять месяцев после того, как CEO компании Брайан Армстронг заявил о планах интеграции сети.

«Благодаря интеграции Lightning Network стоимость отправки биткоинов по всему миру в 20 раз меньше 2%, которые в среднем взимаются за транзакции по кредитным картам», — заявили в компании.

В Coinbase добавили, что ранее переводы биткоинов на бирже обрабатывались внутри сети, это могло занимать от десяти минут до двух часов, а также взимались высокие комиссии. С помощью Lightning Network пользователи смогут мгновенно отправлять и получать биткоины, отмечается в сообщении.

«Распространение биткоина увеличивает экономическую свободу. Я очень рад, что интеграция Lightning Network делает актив более полезным и доступным по всему миру», — сообщил представитель биржи в интервью The Block.

Он добавил, что комиссия за отправку средств в Lightning Network составит 0,1%. По его словам, в начале пользователи Coinbase смогут вывести максимум $2000, то есть максимальная комиссия за снятие составит $2.