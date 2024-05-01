Курс валют на 1 мая: доллар в банках потерял пять копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,75−39,85 грн, евро — 42,70−42,88 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,60−39,66 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,19−42,24 грн/евро.

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