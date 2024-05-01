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1 мая 2024, 12:17 Читати українською

Покупка ОВГЗ в «Дии»: Украинцы за неделю приобрели облигаций более чем на 144 миллиона

Украинцы на протяжении семи дней приобрели через «Дию» военных облигаций более чем на 144 млн гривен. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

Украинцы на протяжении семи дней приобрели через «Дию» военных облигаций более чем на 144 млн гривен.

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Новый тренд

«Военные облигации в „Дие“ становятся новым трендом. А между тем украинцы за 7 дней приобрели в приложении облигаций более чем на 144 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Напомним

Как писал «Минфин», с 22 апреля в «Дии» появились на продажу новые военные облигации «Бахчисарай» (ставка от 17%, дата выплаты — 28.01.2026 г.) и «Макеевка» (ставка от 16%, дата выплаты — 12.03.2025 г.).

Как приобрести

Чтобы приобрести государственные ценные бумаги, нужно выбрать соответствующий раздел, выбрать облигацию, партнера и количество ценных бумаг. После авторизации и оплаты облигации появятся в приложении в течение трех дней.

Источник: Минфин
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