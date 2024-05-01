Покупка ОВГЗ в «Дии»: Украинцы за неделю приобрели облигаций более чем на 144 миллиона

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Новый тренд

«Военные облигации в „Дие“ становятся новым трендом. А между тем украинцы за 7 дней приобрели в приложении облигаций более чем на 144 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Напомним

Как писал «Минфин», с 22 апреля в «Дии» появились на продажу новые военные облигации «Бахчисарай» (ставка от 17%, дата выплаты — 28.01.2026 г. ) и «Макеевка» (ставка от 16%, дата выплаты — 12.03.2025 г. ).

Как приобрести

Чтобы приобрести государственные ценные бумаги, нужно выбрать соответствующий раздел, выбрать облигацию, партнера и количество ценных бумаг. После авторизации и оплаты облигации появятся в приложении в течение трех дней.