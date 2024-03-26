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26 марта 2024, 16:50 Читати українською

Цены на какао-бобы выросли до рекорда и превысили $10 тысяч за тонну

Котировки фьючерсов на какао еще раз обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения. Цены впервые превысили $10 тыс. за тонну. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Котировки фьючерсов на какао еще раз обновили исторический максимум на опасениях дефицита предложения.

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Майские фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке во время торгов во вторник подорожали на 3,9% и достигли $10 030 за тонну.

С начала года котировки подскочили в 2,4 раза, за последние пять сессий — более чем на 20%.

Напомним, что в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао в мире, наступила аномально жаркая погода, угрожающая урожаю какао-бобов. Спрос на какао и шоколад в ведущих экономиках мира в это время остается высоким.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+17
Uuu123
Uuu123
26 марта 2024, 17:20
#
Какао бобы выросли в цене, но выращивающие их в Африке все равно как и раньше будут жить впроголодь
+
0
mac
mac
26 марта 2024, 17:55
#
Шоколадным Петям (Петя это просто имя никакого отношения к реальным людям не имеет) хорошо продажи упадут, значит можно сократить персонал, а меньший обьем шоколадных издели продовать дороже, бабки себе в карман/офшор, если оставшиеся роботяги будут требовать повышения зарплаты гнать в шею, и брать ранее уволенных)
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