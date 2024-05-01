Счетная палата выплатила уволенным членам более 9 млн грн (в среднем почти 1 млн 300 тыс. на человека). Об этом пишет Fiscalcenter.
Уволенным членам Счетной палаты выплатили более 9 млн грн
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
23 апреля Верховная Рада поддержала увольнение 7 членов Счетной палаты: Виктора Богуна, Андрея Дидыка, Ирины Ивановой, Андрея Майснера, Василия Невидомого, Цезаря Огня и Игоря Яремчука. 15 марта 2024 года у них истек срок полномочий.
«За» такое решение проголосовали 264 народных избранника.
Сколько получили экс-члены Счетной палаты:
- Заработная плата — почти 3 млн грн
- Окончательный расчет при увольнении — почти 222 тыс. грн
- Отпускные — более 3 млн грн
- Военный сбор — почти 203 тыс. грн
- НДФЛ — 2,6 млн грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1