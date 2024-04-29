Украинцы задекларировали в прошлом году 80 млрд доходов

Украинцы подали более 120 тысяч деклараций о доходах в 2023 году на более чем 80 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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«На сегодняшний день за 2023 год подано уже более 120 тыс. деклараций о доходах. Это на 15 тыс. больше, чем в прошлом году. Задекларированы доходы уже на сумму более 80 млрд грн», — отметил он.

По словам нардепа, до конца подачи деклараций осталось два дня — до 1 мая.