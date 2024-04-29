NovaPay разместил очередные выпуски облигаций — серии D, E и F

NovaPay (эмитент облигаций) зарегистрировал и разместил еще три выпуска собственных облигаций — серий D, E и F — на сумму 100 млн грн каждый. Ценные бумаги уже доступны для покупки мобильного приложения NovaPay. Об этом говорится в сообщении компании.

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Процентная ставка

Процентная ставка определена на уровне до 17% годовых. Их можно будет приобрести от 1 до 12 месяцев. Выплата дохода будет производиться на платежный счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг.

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Напомним

NovaPay — первая частная компания в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В 2023 году компания разместила первые три выпуска ценных бумаг (серии А, В и С) по 100 млн грн каждый.