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29 апреля 2024, 10:44 Читати українською

Китайские поставщики начали использовать «подпольные» платежи из россии — Reuters

Китайские производители начали использовать подпольные платежи для расчетов из россии, поскольку банки этой страны усложнили этот процесс из-за санкций США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Китайские производители начали использовать подпольные платежи для расчетов из россии, поскольку банки этой страны усложнили этот процесс из-за санкций США.

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«Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с россией, некоторые китайские компании обращаются в небольшие банки на границе и подпольные каналы финансирования, такие как денежные брокеры — даже используя запрещенную криптовалюту» — сообщили Reuters источники.

Другие полностью ушли с российского рынка поскольку крупным банкам теперь нужны месяцы, а не дни, чтобы провести платежи по россии, что заставляет его подключаться к нетрадиционным платежным каналам или сворачивать свой бизнес.

По словам источников, с прошлого месяца китайские банки ужесточили проверку транзакций, связанных с россией, или вообще прекратили бизнес во избежание санкций США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
29 апреля 2024, 10:57
#
Крипта.
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