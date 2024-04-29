В Польше фиксируют на 20% меньше консульских услуг для украинцев

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«Консульских действий стало примерно на 20% меньше», — проинформировали в консульском учреждении, отметив, что речь идет именно об обслуживании мужчин мобилизационного возраста.

Как пояснили в консульском учреждении, временно прекращено совершение консульских действий, относящихся непосредственно к мужчинам, например, получение справки на заключение брака, являющегося нотариальным действием. Впрочем, мужчины могут получить в консульстве консульские услуги, направленные на других членов семьи, в частности, на получение гражданства новорожденного ребенка.

«В целом мы работаем в штатном режиме, чрезвычайные случаи не зафиксированы. Ажиотажа тоже не наблюдается», — отметили в консульском учреждении.

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Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

На сегодняшний день в Польше находится около миллиона беженцев из Украины, а общее количество граждан Украины в РП превышает 3 млн. человек.