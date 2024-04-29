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29 апреля 2024, 9:58 Читати українською

В Польше фиксируют на 20% меньше консульских услуг для украинцев

В Польше украинские консульские работники фиксируют примерно на 20% меньше консульских действий после принятия в Украине закона о мобилизации и временной приостановке совершения консульских действий для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом Укринформу сообщили в одном из консульских учреждений Украины в Польше.

В Польше украинские консульские работники фиксируют примерно на 20% меньше консульских действий после принятия в Украине закона о мобилизации и временной приостановке совершения консульских действий для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Подробности

«Консульских действий стало примерно на 20% меньше», — проинформировали в консульском учреждении, отметив, что речь идет именно об обслуживании мужчин мобилизационного возраста.

Как пояснили в консульском учреждении, временно прекращено совершение консульских действий, относящихся непосредственно к мужчинам, например, получение справки на заключение брака, являющегося нотариальным действием. Впрочем, мужчины могут получить в консульстве консульские услуги, направленные на других членов семьи, в частности, на получение гражданства новорожденного ребенка.

«В целом мы работаем в штатном режиме, чрезвычайные случаи не зафиксированы. Ажиотажа тоже не наблюдается», — отметили в консульском учреждении.

Читайте: Консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

На сегодняшний день в Польше находится около миллиона беженцев из Украины, а общее количество граждан Украины в РП превышает 3 млн. человек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 апреля 2024, 10:37
#
Форумные патриоты писали о полном
прекращении оказания консульских услуг.

И кому теперь верить…
+
+15
Rubi0
Rubi0
29 апреля 2024, 10:51
#
Ну 100% не могло быть априори, беженцы в ЕС в основном женщины дети так что как минимум 50−70% консульских услуг на них приходиться.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 апреля 2024, 10:51
#
Qwerty1999

Не надо этой БРЕХНИ!
Вы сами раздували бред! о выдачи загран паспортов.
По факту вы не имеете даже представления что такое «консульские услуги» (в массе), вы не имеете представления -что такое «консульский учет» и зачем он надо.
Тем более вы поддержали «сказку» о том что гр Украины, находящийся за пределами страны может «дистационно» обновить свои данные в ТЦК! Ну и соответственно ,вы даже не имеете представление — что такое обновить данные! На мой вопрос -как можно дистационно передать «мобилизационное предписание» (да и что это такое) вы не ответили. Что говорит о том, что и от службы в армии вы так же далеки как и от создания «бурана»!
Вопрос открытый — при каких случаях гр Украины. находясь в ЕС необходима отметка о «консульском учете» (которую уже без обновления данных в ТЦК не выдают) ?
Вы же эксперт, вы же должны это знать. если пишете на подобные темы.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 апреля 2024, 11:31
#
Добавлю -«свежий момент» —
…В документі прописано, що оновити інформацію особа може в електронному кабінеті призовника, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Територіальних центрах комплектування (ТЦК).
Водночас схему електронного уточнення даних або як це можна буде зробити через ЦНАП ще не продумали. Більше того, речник Міноборони анонсував, що електронний кабінет для призовників запрацює лише в червні…

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4681948-cherhy-do-ttsk-chomu-pospishauit-choloviky

Qwerty1999
.вопрос открытый -что делать гр Украины, который находится в ЕС и у него контракт на три года, и работодатель требует (а по факту миграционное законодательство) каждый год обновлять «консульский учет», а он еще, этот гр Украины и авто купил и решил оформить на себя с правом временного ввоза в Украину (до двух месяцев)? Неговоря о регистрации места жительства, получение налогового «кода» и открытия счета в банке, не говоря о мелочах — апостиль переводов, получение национальных прав вождения. и т п.
Давай, рассказывай.
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