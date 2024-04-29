Австралия выделяет Украине пакет военной помощи на $100 миллионов

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Поддержка Австралии

«Австралия будет оставаться с Украиной сколько нужно, чтобы Украина победила в этой войне. С этой целью мы объявляем следующий пакет помощи Украине стоимостью $100 млн. $50 млн из этой суммы будет направлен на системы ПВО короткой дальности. Еще $30 млн — на приобретение дронов, поскольку Австралия является частью коалиции дронов с Великобританией и Латвией», — подчеркнул Марлз.

Остальные суммы, по его словам, направят на закупку вспомогательного оборудования — от лодок до шлемов и ботинок.

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Он также добавил, что Австралия смогла предоставить Украине боеприпасы класса «воздух — земля».

«Мы понимаем, что этот конфликт будет очень продолжительным, и мы будем предоставлять больше в будущем, потому что мы решительно настроены стоять с Украиной так долго, как необходимо», — подчеркнул министр.