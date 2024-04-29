Курс доллара 40,7 грн/$, а рост ВВП — 4,1%. Прогноз ICU

Инвестиционная группа ICU снова ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год — с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что будет с экономикой

«Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры только замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с прежнего уровня 5,0%», — аргументирует пересмотр прогноза глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

ICU ожидает, что номинальный ВВП Украины в 2024 году составит $190 млрд, что на $9 млрд меньше, чем в декабрьском прогнозе.

«Наибольшее достижение Украины в экономической сфере за последние кварталы — это запуск черноморского транзитного коридора, который сделал возможным экспорт широкого круга товаров», — подчеркнул аналитик.

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Прогноз по инфляции

Также, по его мнению, положительной и в то же время неожиданной тенденцией в первом квартале текущего года стало резкое замедление годовой инфляции — до 3,2% в годовом исчислении по итогам марта.

«Мы видим, что в конце года инфляция будет составлять 6,4%. Низкая инфляция в сочетании со стабильностью валютного рынка означает, что существует значительный потенциал для снижения процентных ставок. Пока мы ожидаем, что до конца года НБУ пересмотрит учетную ставку до 11,5- 12%. Доходность ОВГЗ также отреагирует и может стать ниже 14% по годовым бумагам в конце года», — отметил Ваврищук.

В ICU считают, что притоки международной финансовой помощи останутся ключевым фактором, обеспечивающим макроэкономическую стабильность страны.

«После одобрения пакета помощи от США можно ожидать, что Украина получит необходимые ресурсы, которые позволят НБУ увеличить резервы и позволят полностью нивелировать любые риски на валютном рынке», — говорится в публикации.

Рост золотовалютных резервов

В частности, ICU улучшила прогноз по золотовалютным резервам Нацбанка с $44,0 млрд до $44,7 млрд.

Что будет с курсом гривны

Среди других положительных тенденций Ваврищук отметил умеренную и контролируемую девальвацию гривны, которая, как он считает, является необходимой мерой по сглаживанию дефицита внешней торговли.

«Учитывая четкие сигналы от НБУ о готовности к умеренной контролируемой девальвации и увеличении волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/$1 по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/$1», — отметил глава департамента макроэкономических исследований ICU.

В целом, инвестгруппа положительно оценивает реакцию правительства на фискальные риски в январе и феврале, когда притоки международной финансовой помощи были на мизерном уровне.

«Определенные некритические расходы были отсрочены. Также положительную роль сыграл значительный рост налоговых поступлений», — отмечается в публикации.

«В настоящее время остаются риски того, что фактический дефицит государственного бюджета в этом году превысит запланированные 1,6 трлн грн. Если это произойдет, то правительство будет пытаться привлечь дополнительное финансирование преимущественно с внутреннего рынка», — резюмировал Ваврищук.