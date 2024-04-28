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28 апреля 2024, 9:51 Читати українською

Россиянам ограничат выдачу кредитов на китайские авто

Центробанк россии впервые ввел ограничения на выдачу кредитов на приобретение автомобилей. Так, с 1 июля российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой, передает РБК.

Центробанк россии впервые ввел ограничения на выдачу кредитов на приобретение автомобилей.

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Надбавки будут распространяться на автокредиты, выданные заемщикам с относительно высоким показателем долговой нагрузки — более 50%. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и ссуд более 50% своего ежемесячного дохода.

В российском центробанке считают, что автокредитование в россии растет слишком высокими темпами — 53% в годовом выражении по состоянию на 1 апреля.

По его оценкам, за первый квартал этого года 61% автокредитов было выдано заемщикам с долговой нагрузкой более 50%. Годом ранее доля таких выдач составила 50%, а в начале 2022 года — 44%.

По состоянию на 1 марта 2024 г. задолженность россиян по автокредитам составляла 1,82 трлн рублей. Ускорение выдачей в этом сегменте началось еще год назад, с тех пор банки почти ежемесячно обновляли рекорд по объему предоставленных ссуд.

К теме: В россии резко выросли цены на китайские авто, занимающие половину рынка

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
RobinG
RobinG
28 апреля 2024, 11:03
#
И? какое нам дело до того, что у них происходит? в Украине банки обирают граждан посильнее чем в РФии.
+
0
Lamo
Lamo
28 апреля 2024, 11:09
#
Яким чином у нас банки когось «обирают»?
+
0
krv77
krv77
28 апреля 2024, 11:53
#
А люди беруть споживкредит на всяке — на новий телефон чи на нове авто, а потім скаржаться, що переплачують.
Але здогадатися, що якщо немає грошей на телефон — то телефон не потрібний — не можуть…
зи. про бізнескредити не говорю, там інше, і я не володію темою.
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