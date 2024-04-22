В россии резко выросли цены на китайские авто, занимающие половину рынка

Средняя цена нового китайского автомобиля в россии достигла 3,06 млн рублей ($32 тыс). В первые три месяца 2024 года подорожание составило 9,3% год к году, что превысило официальный уровень инфляции в 7,2%. Об этом пишет The Moscow Times.

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Сильнее всего — на 53% — выросла цена на модели GAC, которые стали стоить 4,3 млн рублей. Следом идет Geely: автомобили этого производителя прибавили 20,4% и в среднем их можно купить в рф за 3,5 млн рублей.

Машины бренда Chery подорожали на 13,3% и сейчас оцениваются в 3,2 млн рублей.

«Не показал существенного роста только Haval, имеющий производство в Тульской области: автомобили этой марки по-прежнему обходятся примерно в 2,6 млн рублей», — пишет издание.

Несмотря на удорожание, спрос на новые автомобили китайских брендов в россии в третьем квартале вырос на 158%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются марки Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5, охватывающий как новые, так и подержанные машины, также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).

В прошлом году на китайские бренды пришлась примерно половина продаж новых автомобилей в россии. Около трети рынка занял «АвтоВАЗ», оставшуюся долю — другие российские марки и продукция ушедших из страны компаний. При этом в декабре доля «китайцев» превысила 60% и составила чуть более 119,45 тыс проданных машин. Причем в десятке популярнейших оказались восемь китайских марок.

В 2024 году производители из Поднебесной намерены продать в рф около 1,2 млн автомобилей.