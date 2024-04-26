Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая

Кабинет министров принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая», — сообщил премьер.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам Нафтогаза, действующая цена газа 7,96 грн за 1 кубометр для украинских семей останется неизменной по меньшей мере еще на один год.