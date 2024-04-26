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26 апреля 2024, 17:01 Читати українською

Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая

Кабинет министров принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая.
Фото: «Минфин»

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«Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая», — сообщил премьер.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам Нафтогаза, действующая цена газа 7,96 грн за 1 кубометр для украинских семей останется неизменной по меньшей мере еще на один год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
26 апреля 2024, 19:35
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Да подымайте уже на 200 гривен за 1 Килова́тт-час (кВт⋅ч)
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