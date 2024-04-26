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26 апреля 2024, 13:46 Читати українською

Одна из крупнейших инвесткомпаний в Европе CVC Capital Partners привлекла на IPO 2 млрд евро

CVC Capital Partners вышла на биржу в Нидерландах и привлекла около 2 млрд. евро. Об этом сообщают на сайте компании. Это IPO может стать одним из самых больших в Европе в этом году.

CVC Capital Partners вышла на биржу в Нидерландах и привлекла около 2 млрд.

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Это одна из крупнейших и самых известных в Европе инвестиционных компаний, управляющая активами на сумму 186 млрд евро. Среди них — Lipton Teas and Infusions (бывший чайный бизнес Unilever) и швейцарский производитель часов Breitling. В Польше CVC владеет сетью магазинов Żabka.

Самая известная инвестиция CVC — компания Formula One Group, которую она контролировала с 2006 по 2016 год включительно.

CVC Capital Partners Plc разместила акции по цене 14 евро за единицу и привлекла не менее 2 млрд евро в рамках IPO. Если будет реализован опцион по доразмещению, сумма сделки вырастет до 2,3 млрд евро. Это одно из самых больших размещений в Европе в этом году.

Ранее «Минфин» писал о том, что CVC планировала привлечь 1,25 млрд евро от своих инвесторов через листинг.

Общая рыночная стоимость компании после IPO оценивается в 14 млрд. евро.

Источник: Минфин
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