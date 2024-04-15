Один из крупнейших инвестфондов CVC Capital Partners объявил о выходе на биржу

Британская инвесткомпания CVC Capital Partners объявила о намерении разместить свои акции на бирже Euronext в Амстердаме. CVC планирует привлечь 1,25 млрд евро от своих инвесторов через листинг. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет Liga.net.

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CVC Capital Partners намерена привлечь 250 млн евро путем продажи новых акций, владельцы также планируют продать свои акции. Один из акционеров — инвесткомпания Blue Owl — хочет увеличить свой пакет.

Согласно заявлению, ни один из сотрудников фирмы не будет продавать акции в рамках IPO.

Компания рассчитывает на отметку 13−15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

CVC занимала четвертое место в рейтинге 300 самых крупных частных инвестиционных компаний в мире Private Equity International, но опустилась на 15 место в рейтинге 2023 года.

В то же время в 2023 году CVC собрала крупнейший в мире фонд прямых инвестиций в размере 26 млрд евро.

CVC Capital управляет активами на сумму около 186 млрд евро, в ее портфеле доли в таких компаниях, как Breitling, Lipton Teas and Infusions. В Польше CVC владеет сетью Żabka. В 2023 году CVC заключила соглашения по инвестированию в датскую транспортную компанию Scan Global Logistics, бразильского дистрибьютора пищевых продуктов Delly's и Женскую теннисную ассоциацию.

По оценке FT, наиболее резонансными в истории CVC стали соглашения по контролю над Formula One Group, которой CVC владела с 2006-го по 2017 год, долей в Кубке шести наций — главном соревновании по регби в Европе, покупке консалтинговой группы Teneo и чайного бизнеса Unilever .

CVC уже планировала провести листинг в Амстердаме в первой половине 2022 года. Но высокая инфляция, рост процентных ставок, замедление экономического роста и война в Украине привели к замораживанию рынка IPO.