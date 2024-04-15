Один из крупнейших инвестфондов CVC Capital Partners объявил о выходе на биржу

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2024, 19:35 Читати українською

Один из крупнейших инвестфондов CVC Capital Partners объявил о выходе на биржу

Британская инвесткомпания CVC Capital Partners объявила о намерении разместить свои акции на бирже Euronext в Амстердаме. CVC планирует привлечь 1,25 млрд евро от своих инвесторов через листинг. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет Liga.net.

Британская инвесткомпания CVC Capital Partners объявила о намерении разместить свои акции на бирже Euronext в Амстердаме.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

CVC Capital Partners намерена привлечь 250 млн евро путем продажи новых акций, владельцы также планируют продать свои акции. Один из акционеров — инвесткомпания Blue Owl — хочет увеличить свой пакет.

Согласно заявлению, ни один из сотрудников фирмы не будет продавать акции в рамках IPO.

Компания рассчитывает на отметку 13−15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

CVC занимала четвертое место в рейтинге 300 самых крупных частных инвестиционных компаний в мире Private Equity International, но опустилась на 15 место в рейтинге 2023 года.

В то же время в 2023 году CVC собрала крупнейший в мире фонд прямых инвестиций в размере 26 млрд евро.

CVC Capital управляет активами на сумму около 186 млрд евро, в ее портфеле доли в таких компаниях, как Breitling, Lipton Teas and Infusions. В Польше CVC владеет сетью Żabka. В 2023 году CVC заключила соглашения по инвестированию в датскую транспортную компанию Scan Global Logistics, бразильского дистрибьютора пищевых продуктов Delly's и Женскую теннисную ассоциацию.

По оценке FT, наиболее резонансными в истории CVC стали соглашения по контролю над Formula One Group, которой CVC владела с 2006-го по 2017 год, долей в Кубке шести наций — главном соревновании по регби в Европе, покупке консалтинговой группы Teneo и чайного бизнеса Unilever .

CVC уже планировала провести листинг в Амстердаме в первой половине 2022 года. Но высокая инфляция, рост процентных ставок, замедление экономического роста и война в Украине привели к замораживанию рынка IPO.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами