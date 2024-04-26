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26 апреля 2024, 12:34 Читати українською

Парламентский комитет Швейцарии поддержал план помощи Украине на $5,5 миллиарда

Комитет швейцарского парламента вчера, 25 апреля, проголосовал за выделение помощи Украине в размере 5 млрд. швейцарских франков ($5,5 млрд.) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности нейтральной Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

Комитет швейцарского парламента вчера, 25 апреля, проголосовал за выделение помощи Украине в размере 5 млрд. швейцарских франков ($5,5 млрд.) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности нейтральной Швейцарии.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что поддержанный законодателями от левоцентристских и правоцентристских партий комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, чтобы предоставить 10,1 млрд франков дополнительных средств для армии вместе с суммой для Украины.

В заявлении парламент отметил, что многомиллиардный пакет был задуман как «чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии и мир в Европе из-за войны, которую Россия ведет против Украины».

Украинская часть пакета помощи предусматривает поддержку реконструкции и ремонта ежедневной инфраструктуры, необходимой для жизни в Украине, сообщили в парламенте.

Напомним

«Минфин» писа , что Швейцария планирует выделить 1,5 млрд франков ($1,75 млрд) на восстановление Украины в 2025—2028 годах в рамках стратегии международного сотрудничества.

Источник: Минфин
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