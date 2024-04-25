Исторический рекорд: Toyota продала более 10 миллионов авто за год

Глобальные продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 млн единиц, впервые превысив 10 млн авто за финансовый год, чему способствовали стабильные продажи в Северной Америке, Европе и Японии. Об этом сообщает Kyodo News.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что рекордный показатель стал результатом увеличения продаж за рубежом на 7% до рекордных 8,78 млн. единиц, поскольку автопроизводитель наращивал продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4, в Северной Америке и Европе.

Продажи авто на внутреннем рынке выросли на 8,7% до 1,53 млн. автомобилей, хотя компания отметила, что скандалы в ее фирмах группы негативно повлияли на показатель во втором полугодии.

Продажи группы компании по всему миру за финансовый год, включая продажи Daihatsu и дочерней компании грузовиков Hino Motors Ltd., выросли на 5% до рекордных 11,09 млн единиц.

Производство авто

В Toyota также сообщили, что глобальное производство компании в 2023 финансовом году выросло на 9,2% по сравнению с прошлым годом до рекордных 9,97 млн автомобилей.

Однако производство авто не достигло цели компании в 10,1 млн из-за недавних скандалов с фальсификацией данных в фирмах группы.

Согласно данным, обнародованным компаниям, внутреннее производство восьми крупных производителей автомобилей Японии вместе взятых, включая Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., за 2023 год финансовый год выросло на 8,2% до 8,27 млн авто.