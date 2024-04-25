Исторический рекорд: Toyota продала более 10 миллионов авто за год

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2024, 19:41 Читати українською

Исторический рекорд: Toyota продала более 10 миллионов авто за год

Глобальные продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 млн единиц, впервые превысив 10 млн авто за финансовый год, чему способствовали стабильные продажи в Северной Америке, Европе и Японии. Об этом сообщает Kyodo News.

Глобальные продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 млн единиц, впервые превысив 10 млн авто за финансовый год, чему способствовали стабильные продажи в Северной Америке, Европе и Японии.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что рекордный показатель стал результатом увеличения продаж за рубежом на 7% до рекордных 8,78 млн. единиц, поскольку автопроизводитель наращивал продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4, в Северной Америке и Европе.

Продажи авто на внутреннем рынке выросли на 8,7% до 1,53 млн. автомобилей, хотя компания отметила, что скандалы в ее фирмах группы негативно повлияли на показатель во втором полугодии.

Продажи группы компании по всему миру за финансовый год, включая продажи Daihatsu и дочерней компании грузовиков Hino Motors Ltd., выросли на 5% до рекордных 11,09 млн единиц.

Производство авто

В Toyota также сообщили, что глобальное производство компании в 2023 финансовом году выросло на 9,2% по сравнению с прошлым годом до рекордных 9,97 млн автомобилей.

Однако производство авто не достигло цели компании в 10,1 млн из-за недавних скандалов с фальсификацией данных в фирмах группы.

Согласно данным, обнародованным компаниям, внутреннее производство восьми крупных производителей автомобилей Японии вместе взятых, включая Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., за 2023 год финансовый год выросло на 8,2% до 8,27 млн авто.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Moonlighter и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами