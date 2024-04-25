Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5695, который должен урегулировать работу домашних работников и снизить уровень незадекларированного труда. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
Парламент легализовал труд домашних работников
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Подробности
Документ вводит в законодательство понятие «домашний труд» и обеспечивает работникам социальную защиту.
Закон предлагает, в частности, определить, что:
- Домашний работник — физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.
- Домашний труд — это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.
- Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц.
- С домашними работниками заключается трудовой договор, являющийся основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяющим права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем сообщения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.
- Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.
- Не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.
В трудовом договоре (контракте) с домашним работником может быть предусмотрена возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.
Работодатель должен уведомить домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.
Источник: Минфин
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