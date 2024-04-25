Парламент легализовал труд домашних работников

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2024, 16:16 Читати українською

Парламент легализовал труд домашних работников

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5695, который должен урегулировать работу домашних работников и снизить уровень незадекларированного труда. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5695, который должен урегулировать работу домашних работников и снизить уровень незадекларированного труда.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Документ вводит в законодательство понятие «домашний труд» и обеспечивает работникам социальную защиту.

Закон предлагает, в частности, определить, что:

  • Домашний работник — физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.
  • Домашний труд — это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.
  • Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц.
  • С домашними работниками заключается трудовой договор, являющийся основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяющим права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем сообщения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.
  • Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.
  • Не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.

В трудовом договоре (контракте) с домашним работником может быть предусмотрена возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.

Работодатель должен уведомить домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
bonv
bonv
25 апреля 2024, 16:20
#
Потрібно з дружиною укласти трудовий договір, як з домашнім працівником:) Дякую зе-влада за покращення в дії!:) Бурхлива імітація роботи і де б ще збити податків з народу…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BobKickass, Олександр Сундуков и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами