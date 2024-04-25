Кабмин внес столичную гостиницу «Украина» в перечень крупной приватизации

Кабинет министров включил в список объектов крупной приватизации государственной собственности гостиницу «Украина». Об этом говорится в распоряжении от 23 апреля 2024 г. № 352-р.

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Ранее Фонд государственного имущества оценил гостиницу «Украина» более чем в 1 млрд грн.

Столичная гостиница «Украина» — государственное предприятие, которое находится в управлении Фонда госимущества. Имеет 363 номера, шесть конференц-залов, комнаты для переговоров. Также есть паркинг на 80 машин и укрытие, в котором расположена отдельная аудитория на 50 человек.

Задолженность гостиницы на сегодняшний день составляет более 45 млн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд государственного имущества рассчитывает, что крупная приватизация начнется во втором полугодии 2024 года. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 млн грн.