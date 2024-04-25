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25 апреля 2024, 13:11 Читати українською

Рада провалила голосование за Пенсионную реформу

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект № 9212 «О накопительном пенсионном обеспечении». Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект № 9212 «О накопительном пенсионном обеспечении».
Фото:depositphotos

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Подробности

«За» соответствующий законопроект проголосовало только 214 народных депутатов.

«Я не думаю, что даже в случае принятия был бы шанс для закона в ближайшем будущем. У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным Банком. А пока неясна ситуация с демографией (из-за войны), то сосчитать макро- невозможно», — написал Железняк.

О чем законопроект

Целью законопроекта является предоставление гражданам возможности формировать обязательные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы, источник пенсионных выплат.

Законопроект предусматривает установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3 процентов от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Такие же условия государственного софинансирования предлагаются для участия в системе для физических лиц — предпринимателей и самозанятых лиц, добровольной.

Средства накопительной системы будут являться собственностью участников системы в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.

Предложенная комбинированная модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31.12.2025.

С 2026 года участники системы смогут выбрать для себя любой авторизованный негосударственный пенсионный фонд, куда будут платить взносы и формировать свои пенсионные накопления.

Управление активами негосударственных пенсионных фондов будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами.

Хранение пенсионных накоплений будет осуществляться 4 банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Пенсионные накопления участников пенсионных фондов будут сохраняться от обесценения и инфляционного влияния на средства их инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты. Инвестиционные ограничения по инвестированию пенсионных накоплений определены законопроектом исходя из консервативной инвестиционной стратегии.

Кроме того, предусматривается создание системы гарантирования пенсионных накоплений в обязательной системе пенсионного обеспечения, что позволит обеспечить постоянство системы и уверенность ее участников в сохранении собственных накоплений.

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие создаст правовую основу для внедрения второго уровня пенсионной системы — общеобязательной накопительной составляющей пенсионного обеспечения, функционирование которой будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, и привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению в национальную экономику

Источник: Минфин
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