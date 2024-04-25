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25 апреля 2024, 9:16 Читати українською

Венеция будет взимать плату за въезд в город

Венеция станет первым крупным городом в мире, который будет взимать плату за въезд. С помощью данного новшества администрация города пытается снизить чрезмерный туризм. Об этом пишет The Guardian.

Венеция станет первым крупным городом в мире, который будет взимать плату за въезд.
Фото:depositphotos

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Причина введения платы

По словам советника города по туризму Симоне Вентурини, Венеция «привязалась» к массовому туризму в 1960-х годах, и с тех пор количество посетителей выросло до такого уровня, что в самые активные периоды года она привлекает в среднем 40 000 человек в день. .

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сказал, что хочет снова сделать Венецию «пригодной для жизни», ведь повышенная туристическая активность оказывает давление на хрупкую лагуну и отталкивает жителей от главного острова.

Однако последний толчок к нововведению произошел после того, как в прошлом году ЮНЕСКО пригрозила внести Венецию в свой список находящихся под угрозой объектов наследия, ссылаясь на массовый туризм и повышение уровня воды из-за изменения климата.

Какая стоимость

Плата за доступ в Венецию стоит 5 евро. Хотя когда эта идея была предложена впервые, цена достигала 10 евро.

Платить нужно только однодневным туристам. Жители, пассажиры, студенты и дети до 14 лет освобождены от оплаты, а также остающиеся на ночь туристы.

Источник: Минфин
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