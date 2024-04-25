Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине ориентировочной стоимостью $1 миллиард, который должен срочно удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
США объявили о пакете военной помощи для Украины. Что вошло
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Что включает пакет
Этот пакет включает в себя средства ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие, в частности:
- ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему, включая патроны для пулеметов для борьбы с беспилотными летательными системами (БПЛА);
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронированные транспортные средства с защитой от мин (MRAP);
- многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- транспортные средства материально-технического обеспечения;
- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- противотанковые системы TOW, Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противоброневые мины;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- приборы ночного видения;
- запчасти, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Источник: Минфин
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