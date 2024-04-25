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25 апреля 2024, 8:10 Читати українською

США объявили о пакете военной помощи для Украины. Что вошло

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине ориентировочной стоимостью $1 миллиард, который должен срочно удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине ориентировочной стоимостью $1 миллиард, который должен срочно удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.
Фото:super-hobby.com.ua

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Что включает пакет

Этот пакет включает в себя средства ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие, в частности:

  • ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему, включая патроны для пулеметов для борьбы с беспилотными летательными системами (БПЛА);
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронированные транспортные средства с защитой от мин (MRAP);
  • многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
  • транспортные средства материально-технического обеспечения;
  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
  • противотанковые системы TOW, Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противоброневые мины;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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Источник: Минфин
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