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24 апреля 2024, 19:46 Читати українською

В контексте эмиссии биткоин окончательно стал дефицитнее золота — эксперты

После халвинга биткоин совсем стал более дефицитным, чем золото. Об этом свидетельствуют данные анализа Glassnode.

После халвинга биткоин совсем стал более дефицитным, чем золото.

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До последнего халвинга майнеры добыли 19687500 BTC, что составляет 93,75% от конечного предложения в 21 млн BTC. В течение следующих 126 лет останется эмитировать 1312500 BTC, из которых половина в ближайшие четыре года.

Стабильный уровень эмиссии в 0,83% стал ниже, чем у золота (2,3%). Эмиссия составляет всего 0,1% от объемов ончейн-переводов, торгового оборота на спотовом и деривативном рынках.

Влияние халвинга на доступное торговое предложение уменьшается в течение циклов не только из-за сокращения количества добываемых монет, но и по мере расширения масштабов актива и экосистемы вокруг него.

Источник: Минфин
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