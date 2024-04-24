ОПЕК в восторге от потенциального партнерства с Намибией и предлагает свою поддержку

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в восторге от потенциального партнерства с Намибией и готова поддержать южноафриканскую страну на пути к добыче нефти. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис, сообщает Reuters.

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Группа нефтепроизводителей ОПЕК+, потерявшая Анголу и других игроков в последние годы, рассматривает Намибию на предмет возможного членства, поскольку страна намерена начать добычу нефти в следующем десятилетии после ряда крупных открытий месторождений.

«Мы в восторге от открытий в Намибии. Намибийская нефть и энергия будут иметь важное значение для удовлетворения будущего спроса», — сказал Аль-Гаис в заранее записанном сообщении на международной энергетической конференции в Намибии.

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TotalEnergies и Shell в последние годы совершили открытие месторождений, которые оцениваются в 2,6 миллиарда баррелей, благодаря чему Намибия планирует начать добычу нефти примерно с 2030 года.

Источники Reuters сообщили, что первоочередной задачей ОПЕК+ было бы присоединение Намибии к Хартии сотрудничества, группы, которая ведет долгосрочный диалог об энергетических рынках, но не принимает решений по политике добычи нефти.