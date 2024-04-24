россия будет поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем в Европу

рф будет поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем европейским потребителям, по меньшей мере до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития россии.

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Прогноз указывает на финансовые ограничения для интенсивных усилий Москвы по развитию энергетических связей с Китаем на фоне противостояния с Западом.

Еще до полномасштабного вторжения «Газпром» заявил, что рассматривает азиатскую страну как перспективный рынок сбыта, ожидая, что спрос на европейских рынках сократится к концу этого десятилетия.

В этом году министерство прогнозирует цену экспорта газа в Китай на уровне $257 за 1000 кубометров по сравнению с $320,30 для потоков на западные рынки, согласно базовому сценарию.

С 2025 года и по 2027 год цена для Китая будет постепенно снижаться, в то время как цена для поставок в западном направлении, по прогнозу, останется почти неизменной.

Сейчас Газпром поставляет газ в Китай напрямую по газопроводу «Сила Сибири» и будет постепенно наращивать объемы до запланированного годового максимума в 38 миллиардов кубометров в следующем году.

В 2022 году, непосредственно перед полномасштабным вторжением в Украину, российский производитель газа подписал второе соглашение о поставках 10 миллиардов кубометров в год в Китай, поставки которого запланированы до 2027 года.

Экспорт газа намерен расти и дальше, поскольку россия и Китай обсуждают возможное использование газопровода «Сила Сибири 2», которое увеличит поставки Газпрома до 98 миллиардов кубометров в год.

Однако даже если планы осуществятся и все три трубопровода заработают на полную мощность, они будут транспортировать лишь примерно половину того, что россия отправляла в Европу до полномасштабной войны в Украине.

Газпром все еще экспортирует трубопроводный газ в несколько европейских стран и Турцию, но в прошлом году потоки в Европу упали до самого низкого уровня с начала 1970-х годов и составили примерно 45 миллиардов кубических метров, согласно оценкам Международного энергетического агентства.

По данным Газпрома, это небольшая доля от рекордных 201 млрд кубометров, транспортируемых на Запад в 2018 году.